"رايتس ووتش" تدين إعدام ثلاثة"سجناء سياسيين في مصر

دانت منظمة ​هيومن رايتس ووتش​ الحقوقية في بيان ، تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين" دينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرّضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.

وذكرت المنظمة في بيانها "إن خطابا مسربا من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب". وأضاف البيان " ان الخطاب يشير إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في سجنهم".