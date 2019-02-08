نوفوستي: مقتل جندي روسي في سوريا أثناء أداء مهامه

أعلنت وكالة نوفوستي الروسية أن جنديا ​روسيا​ قُتل أثناء أداء مهامه في ​سوريا​ في أواخر الشهر الماضي. وذكرت إدارة منطقة تيخوريتسك، التي ينتمي إليها العسكري، أن مكسيم بليتنيف (25 عاما)، جرى دفنه يوم الاثنين الماضي الموافق 4 شباط، دون الكشف عن تفاصيل مقتله.

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