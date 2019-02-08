شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء

كشفت أوراق تسجيل رسمية أن شقيقة ملك ​تايلاند​، ماها فاجيرالونكورن، أقدمت على خطوة غير مسبوقة في مضمار ​السياسة​، إذ أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في ​الانتخابات​، التي تجرى يوم 24 آذار.

ومن شأن ترشح الأميرة، أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي (67 عاما)، الشقيقة الكبرى للملك، أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأى عن السياسة، وفقا لـ”رويترز”.

وسترشح أبولراتانا عن حزب مؤيد لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناوترا. وأحد منافسيها الرئيسيين في الانتخابات، رئيس الوزراء، برايوت تشان أوتشا، قائد ​الجيش​ السابق، الذي أعلن اليوم الجمعة خوض الانتخابات.