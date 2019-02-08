سفير روسيا باسرائيل: مسألة نقل سفارتنا إلى القدس غير موجودة بجدول أعمالنا

أعلن السفير الروسي لدى ​إسرائيل​، أناطولي فيكتوروف في حديث لوكالة "تاس" ان "مسألة نقل سفارة ​روسيا​ من ​تل أبيب​ إلى ​القدس​ غير موجودة على الإطلاق في جدول الأعمال".

وأكد ان روسيا تلتزم بالقاعدة القانونية الدولية فيما يخص قضية القدس، "بما في ذلك القرارات المناسبة الصادرة عن ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة".