ذبيان: لعدم تفويت الفرصة والإستفادة من الدعم الإيراني اللامحدود

توجّه رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ "بتحية الإكبار الى إيران قيادة وجيشاً وشعباً بالذكرى الأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية، وتقدم من الإمام القائد ​علي الخامنئي​ ومن الرئيس الشيخ حسن روحاني ومن جميع المسؤولين والقادة، ومن عموم الشعب الايراني مهنئاً بهذه المناسبة العظيمة".

وفي السياق لفت الى خطاب أمين عام حزب الله ​السيد حسن نصرالله​ بذكرى إنتصار الثورة، والذي جاء ليؤكد على أبعاد ودلالات دور إيران في دعم ​المقاومة​ في لبنان وفلسطين وفي الوقوف الى جانب ​سوريا​، والشعوب المستضعفة في العالم.

ومن جهة ثانية دعا ذبيان ​الحكومة اللبنانية​ الى عدم تفويت الفرصة والإستفادة من الدعم الإيراني اللامحدود للدولة اللبنانية على مختلف الأصعدة، لا سيما على المستوى التسليحي والعسكري في ظل الفيتو الإسرائيلي – الأميركي على إستلام ​الجيش اللبناني​ للسلاح الذي يصنف بـ"الكاسر للتوازن"، وهو ما يجعل لبنان قادراً على خلق توازن قوى مع العدو الإسرئيلي.