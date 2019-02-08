مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعلنت تأجيل تحصيل الزيادة على الرسم السنوي

أعلن المدير العام ل​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ وسيم ضاهر عن "سلسلة من الاجراءات التي اقرتها المؤسسة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين المشتركين والراغبين بالاشتراك في خدمة ​المياه​ في نطاق عمل المؤسسة في ​جنوب لبنان​". كما اعلن عن "قرب اطلاق 4 مشاريع جديدة بكلفة 50 مليون ​دولار​ وعن خطة طوارئ تعتمدها المؤسسة لمواجهة الاعطال الاعتيادية وغير الاعتيادية".

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مؤتمر صحافي له في دار ​نقابة الصحافة​، أوضح ضاهر أن "الاجراءات ​الجديدة​ تتضمن:

- تخفيض قيمة رسم تأسيس اشتراك في خدمة المياه من 620 ألفا الى 351 ألفا (للمتقدمين قبل 30 حزيران).

- تقسيم الرسم السنوي إلى 4 دفعات فصلية.

- تسديد المستحقات عبر cashU و​ليبان بوست​ وOMT لتخفيف اعباء الانتقال على المواطنين.

- تقسيط المتأخرات وفق آليات ومهل زمنية تصل الى 36 شهرا واعفاء بنسبة 90% من الغرامات (للمتقدمين قبل 30 حزيران).

- توطين فاتورة المياه عبر ​المصارف​ وتقسيطها على 12 شهر".

وأوضح أن "المؤسسة وبالتنسيق مع ​وزارة الطاقة​ قررت تأجيل تحصيل زيادة الخمسين الف على الرسم السنوي الى 1-1-2020 وأعلن عن قرب وضع حجر الاساس لمشاريع مائية بكلفة 50 مليون دولار، هي:مشروع انشاء محطة نبع ​علمان​، مشروع توسعة محطة الوزاني، محطة نبع غلة في العيشية، محطة مياه الزهراني".

وأشار الى أن "المؤسسة وضعت خططا للطوارئ تشمل عمل فرق الطوارئ في العطل والاعياد، ربط الشبكات والمحطات بخطوط تبادلية (دفع وجر)، ربط الشبكات بين الأقضية وتعزيزها وتأهيلها، بناء خزانات تخزين اضافية في القرى والبلدات والمحطات لزيادة احتياطي المياه".

وعرض ضاهر لـ"واقع الصرف الصحي في الجنوب، والذي استلزم قيام المؤسسة بالتصدي لهذه المشكلة البيئية والصحية الخطيرة ونتائجها الكارثية من خلال زيادة رسم الاشتراك، عارضا مشاهد لآثار التلوث الناتج عن الصرف الصحي في القرى والبلدات والشوارع والنهر والبحر من خلال مشاهد موثقة حتى في عمق البحر الذي تصب فيه بعض المحطات مياها مبتذلة غير معالجة".