التوحيد: الغريب لا يشرفه مصافحة صاحب الأيادي الملطخة بأموال النازحين

ردت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي ببيان على الكلام الصادر عن الوزير السابق معين المرعبي بالقول: "إن يدي وزير النازحين صالح الغريب لا تُصافح الا الشرفاء، لذلك ليس له شرف مصافحة شخص مثل معين المرعبي، صاحب الأيادي الملطخة بأموال النازحين واستباحة حقوقهم واستثمارهم من أجل منع عودتهم الى بلادهم وبيوتهم ".
واعتبرت الأمانة أن "الوزير الغريب الذي نشأ في بيت مشايخ من أهل التقوى والايمان والورع وهو ينتمي أيضا الى بيت عريق قدّم عشرات الشهداء من أجل الحفاظ على وحدة لبنان، لا يشرفه على الإطلاق مصافحة وزير أصبح عنواناً للفساد والتآمر على النازحين والمتاجرة بحقوقهم".
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