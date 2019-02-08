دعموش: أميركا تتجه نحو المزيد من الفشل في المنطقة والعالم

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ ​علي دعموش​ على ان "تقدم ايران الهائل على كل المستويات وفي معظم المجالات بالرغم من الحصار والعقوبات والتحديات كان بفعل الصبر والثبات والقيادة الحكيمة للإمام القائد ​السيد علي الخامنئي​ وصمود الشعب الايراني وقدرته على التحمل والمواجهة".

وأشار خلال حفل توقيع كتاب "ان مع الصبر نصرا" في مجمع سيد الشهداء في ​الضاحية الجنوبية​، الى ان هزائم ​اميركا​ و​اسرائيل​ وحلفائهما في المنطقة، وفي المقابل انتصارات محور ​المقاومة​ في ​العراق​ و​سوريا​ و​اليمن​ و​فلسطين​ ولبنان كان بفعل الصبر والثبات والصمود أيضاً التي تحلت به المقاومة ودول وشعوب المنطقة .

واعتبر ان "​أميركا​ تتجه نحو المزيد من الفشل في المنطقة و​العالم​، كما أن اسرائيل تسير نحو المزيد من القلق والخوف، وحلفاؤهما يتجهون نحو المزيد من الضعف والعجز والوهن، وفي المقابل محور المقاومة يتجه نحو المزيد من تحقيق الانجازات رغم المصاعب، بفعل الصبر والثبات والاصرار على مواجهة التحديات والعقوبات والأخطار".

ورأى ان "الصراع في المنطقة قائم وقد يأخذ أشكالاً مختلفة كما قال الأمين العام لحزب الله وان استمرار هذا الصراع، والتهديدات التي يطلقها الأعداء ضد شعوب ودول المنطقة، تتطلب المزيد من الصمود والثبات والتمسك بعناصر القوة التي نملكها، وفي مقدمها المقاومة والقدرة على التحمل والصبر في المواجهة، لإلحاق الهزيمة الكاملة بالمحور الأمريكي، وتجذير محور المقاومة ودوره ومشروعه في المنطقة".