المطران الصوري: كل أعمالنا وكل اهدافنا تنصب في خدمة الكنيسة والمجتمع

زار المتروبوليت ​أنطونيوس الصوري​ مطران زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارذوكس ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ على رأس وفد من الكهنة والرهبان والراهبات، وكان في استقباله الأب شربل بوعبود مدير المعهد الفني الانطوني، حيث جال الصوري على أقسام المعهد وتفقد ألاعمال الفنية من موزاييك ورسم الأيقونات والخط العربي والرسم على الزجاج .

وقد شدّد الصوري في كلمة له بالمناسبة، ان كل عمل يقوم به المؤمن لمجد الله هو عمل مقدَّس وتقديسي، فكم بالحري يكون أن يدخل ​الانسان​ في سرِّ الكلمة الإله مكتوبًا بالألوان، لغةٌ أبعد من الحروف ليقرأه المتعلِّم والأمِّي بروح الذي نصوِّرُه أي بقوة الروح القدس، مشيرا الى أنَّ العمل في هذه المؤسسة الكنسية ب​المحبة​ والتفاني وبالعلم والتقنية وبروح الكنيسة، يجمع محبّي الله إلى معرفةٍ واحدةٍ ل​يسوع المسيح​ في الايقونة وبه، ومن خلالها يقودهم إلى معرفة الله واقتناء نعمة الرَّهَف الروحي ليحملوا هذه المعرفة بالحق المسكوب في عملهم بروح الرب إلى ​العالم​ .