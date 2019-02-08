توقيف 3 اشخاص بعد ساعات على عملية سلب قاموا بها في البيسارية

أعلنت المديرية العـامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 06/02/2019 وفي بلدة ​البيسارية​ - ​قضاء صيدا​، اقدم ثلاثة أشخاص مجهولين على سلب المدعو: أ. ع. ( مواليد عام 1999 ، سوري) هاتفه الخليوي ومبلغ من المال بعد تهديده بواسطة سكين وفروا إلى جهة مجهولة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، تم الإشتباه بكل من: - ح. ع. (مواليد عام 2001، لبناني) - م. أ. (مواليد عام 2000، سوري) - هـ. ع. (مواليد عام 2002، مكتوم القيد)

على الأثر قامت دورية من الشعبة بتوقيفهم بعد ساعات من حصول عملية السلب، وعثر بحوزة أحدهم على المسروقات. بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، كما اعترفوا بتعاطي ​المخدرات​ وترويجها. تم تسليمهم مع المضبوط والسكين المستخدم إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معهم بناءً للإشارة ​القضاء​ المختص.