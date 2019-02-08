الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد العقوبات على جرائم الانترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - د ب أ:

يدرس الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية.

ويجتمع خبراء من حكومات الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة للتباحث بشأن تشديد العقوبات التي تفرضها الكتلة على الشركات والدول والأفراد الضالعين في ارتكاب جرائم الانترنت، في إشارة أخرى إلى المخاوف بشأن الأنشطة الصينية والروسية المزعومة ضد الشبكات الإلكترونية الغربية.

واطلعت وكالة بلومبرج للأنباء على مذكرة داخلية تم توزيعها قبل اجتماع مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الانترنت، وأوردت سلسلة من الجرائم من بينها اختراق الشبكات الإلكترونية وسرقة الملكية الفكرية ومهاجمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسرقة بيانات سرية ضمن جرائم أخرى يعاقب عليها بتجميد الأرصدة ومنع السفر.

ويعقد هذا الاجتماع بعد قرار زعماء الاتحاد الأوروبي تأسيس ما يسمى "صندوق أدوات دبلوماسية الانترنت"، في ظل تحذيرات متزايدة من واشنطن لحلفائها بشأن ضرورة إعادة النظر في شراء معدات إلكترونية من شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا.

وجاء في المذكرة الداخلية أن المنظومة الجديدة سوف "تستهدف الضالعين في ارتكاب هذه النوعية من أنشطة الانترنت في أي مكان بصرف النظر عن جنسيتهم أو موقعهم" عن طريق مجموعة كبيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه سوف يتعين التصويت بالاجماع قبل الموافقة على تفعيل أي إجراءات عقابية.