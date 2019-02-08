فرنسا تدعو رعاياها في تشاد لتوخي الحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - انجامينا - أ ش أ:

دعت فرنسا مواطنيها في تشاد إلى توخي الحذر بعد قيام مقاتلات فرنسية بضرب قافلة مسلحة تابعة لمتمردين عبرت من جنوب ليبيا الأسبوع الماضي لاستهداف الرئيس إدريس ديبي.

وقالت السفارة الفرنسية في تشاد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة - "إنه في ظل العمليات الجوية التي ينفذها الجيش الفرنسي في شمال شرق تشاد وللحيلولة دون وقوع أي ضرر عليهم فإنه ينبغي للمواطنين الفرنسيين أن يلزموا الحذر".

وكانت طائرات حربية فرنسية دمرت نحو 20 شاحنة صغيرة الأربعاء الماضي بطلب من الرئيس ديبي توفير الدعم من باريس .. وتعتبر فرنسا الرئيس التشادي عنصرا أساسيا في حملة إقليمية كبيرة ضد المتشددين .