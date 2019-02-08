محمد اسماعيل - القاهرة - انجامينا - أ ش أ:
دعت فرنسا مواطنيها في تشاد إلى توخي الحذر بعد قيام مقاتلات فرنسية بضرب قافلة مسلحة تابعة لمتمردين عبرت من جنوب ليبيا الأسبوع الماضي لاستهداف الرئيس إدريس ديبي.
وقالت السفارة الفرنسية في تشاد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الجمعة - "إنه في ظل العمليات الجوية التي ينفذها الجيش الفرنسي في شمال شرق تشاد وللحيلولة دون وقوع أي ضرر عليهم فإنه ينبغي للمواطنين الفرنسيين أن يلزموا الحذر".
وكانت طائرات حربية فرنسية دمرت نحو 20 شاحنة صغيرة الأربعاء الماضي بطلب من الرئيس ديبي توفير الدعم من باريس .. وتعتبر فرنسا الرئيس التشادي عنصرا أساسيا في حملة إقليمية كبيرة ضد المتشددين .
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدعو رعاياها في تشاد لتوخي الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.