الخارجية الروسية: فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل أزمتها

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أكد رئيس قسم شئون أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شتينين، أن فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل الأزمة السياسية التي تمربها.
وأضاف شتينين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - "نأخذ بعين الاعتبار الطلبات التي
وأكد الدبلوماسي الروسي أن "الرئيس الشرعي والوحيد في فنزويلا هو نيكولاس مادورو"، وقال: "إن الشعب الفنزويلي وحده من يمكنه تقرير مصيره، وتحديد من يكون رئيسه طبقًا لدستور البلاد".
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