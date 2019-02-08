الخارجية الروسية: فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل أزمتها

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

أكد رئيس قسم شئون أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شتينين، أن فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل الأزمة السياسية التي تمر

بها.

وأضاف شتينين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - "نأخذ بعين الاعتبار الطلبات التي

يتقدم بها شركاؤنا الاستراتيجيون وندرسها بعناية".وأكد الدبلوماسي الروسي أن "الرئيس الشرعي والوحيد في فنزويلا هو نيكولاس مادورو"، وقال: "إن الشعب الفنزويلي وحده من يمكنه تقرير مصيره، وتحديد من يكون رئيسه طبقًا لدستور البلاد".