إجلاء 700 شخص في نيوزيلندا بسبب حريق غابات

وكالات:

أجلت السلطات النيوزيلندية نحو 700 شخص من بلدة "ويكفيلد" جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، بسبب حريق غابات يهدد المنطقة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن سلطات الدفاع المدني أجلت أجزاءً من البلدة،

واستخدمت ستادًا رياضيًا كمركز لإيواء من ليس لديهم أصدقاء، أو أقارب للمكوث لديهم، مضيفة أنه لا يزال هناك أشخاص آخرون في البلدة،البالغ تعدادها 3000 شخص، في انتظار معرفة إذا ما كان سيتم إجلاؤهم، فيما فضل كثيرون مغادرتها.بدأ الحريق يوم الثلاثاء الماضي، وانتشر لمساحة نحو ألفي هكتار بحلول اليوم، وتعتقد السلطات أن الحريق بدأ بسبب شرارات صدرت من إحدى المعدات الزراعية.