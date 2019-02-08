أمريكا تحدد موعد سحب قواتها بالكامل من سوريا

وكالات:

كشفت صحفية "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا، بحلول نهاية أبريل المقبل.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أنه قرر سحب جميع القوات الأمريكية العاملة في سوريا، لكنه لم يضع جدولًا زمنيًا لتنفيذ عملية سحب القوات.

ولقي قرار ترامب معارضة كبيرة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، مما جعل عددًا كبيرًا من النواب داخل المجلس،

يوافق الأسبوع الماضي على تعديل رمزي ينتقد القرار الذي تضمن أيضًا سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل قال، في جلسة لمجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، إن تنظيم داعش قد ينهض مجددًا بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا.

ولم يتراجع ترامب عن عزمه

على الانسحاب، قائلًا: "نتطلع إلى استقبال محاربينا الشجعان في سوريا استقبالًا حارًا لدى عودتهم للوطن".

وأضاف ترامب أمام تجمع ممثلي التحالف في مقر وزارة الخارجية "جيش الولايات المتحدة وشركاؤنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا فعليًا كل الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق".

وتابع: "من المتوقع الإعلان رسميًا في وقت ما، ربما الأسبوع المقبل، أننا احتوينا (الخلافة) بنسبة 100 في المئة، لكني أريد انتظار الإعلان الرسمي، لا أريد أن أقول ذلك قبل الأوان".