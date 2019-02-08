"أبشع ميتة".. أكلتها الخنازير وهي حية

المرأة سقطت في زريبة الخنازير الجائعة

لا يمكن القول إن هناك "ميتة أبشع" من الأخرى، لكن يعتقد أن الطريقة التي ماتت بها سيدة روسية في جمهورية أودمورتيا في منطقة الأورال الروسية، قد تكون بين الأبشع.

فقد سقطت هذه السيدة الروسية، البالغة من العمر 56 عاما، في حظيرة خنازير جائعة، فلقيت مصيرا بشعا للغاية، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت السيدة، التي لم يذكر اسمها، متوجهة لإطعام خنازيرها ثم انهارت مغشيا عليها، أو عانت من نوبة صرع، في مزرعتها بمقاطعة مالوبورغينسكي في جمهورية أودمورتيا التابعة لدولة روسيا الاتحادية، لتهاجمها الخنازير الجائعة، وفقا لما ذكرته الشرطة الروسية.

وذكرت تقارير أن الخنازير هاجمتها بشراسة و"أكلت وجهها بأكمله وأذنيها وكتفيها، الأمر الذي أدى إلى وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها والنزيف الحاد".

وفي ذلك الوقت، استيقظ زوجها، الذي كان نائما من جراء المرض، فلم يجدها داخل المنزل، فذهب للبحث عنها، وكانت المفاجأة عندما عثر على ما تبقى من جسدها في الزريبة.

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق الإقليمية: "لقد تم طلب رأي خبراء الطب الشرعي في هذه الحالة بهدف تحديد كل الظروف والأسباب التي أدت إلى الحادثة".

وأشار المحققون إلى أنهم لم يواجهوا بمثل هذه "القضية المروعة والوحشية" على الإطلاق من قبل.