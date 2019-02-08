هل يُمنَع بيع الكحول وشربها في مدينة لبنانيّة كبرى؟

ارتفعت في عاصمة الشمال لافتات، موقَّعة بإسم "حزب التحرير"، مُطالبةً بـ"التماشي مع بعض القرى العكارية التي منعت بيع الكحول أو شربها في الطرقات العامة والمقاهي والمطاعم".

"نطالب بلدية طرابلس أن تكون منسجمة مع أهل طرابلس لا لبيع الخمور" عبارة انتشرت في منطقتي أبي سمرا والقبّة، رغم أنّ أيّ اعتراض أو تحرّك لم يُسجَّل من قبل أهالي طرابلس للمطالبة بهذا الأمر.

موقع mtv سأل رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين الذي اكتفى بالقول إنّ "طرابلس مدينة كبيرة ومُحافِظة في آن، وكلّ مواطن حرّ بما يفعله"، جازماً بأنّه "لن أتّخذ قراراً بمنع بيع الكحول فلا صلاحيّة لي باتّخاذ قرار من هذا النوع، كما أنّ أيّ جهة رسميّة لم تُطالب بهذا الأمر".

اليوم كان دور طرابلس، وفي الأمس كانت بلدة فنيدق العكارية، وقبلها النبطية والبازورية الجنوبيتين، والعنوان "منع الكحول" فيها.

من الناحية القانونيّة، يؤكد المحامي ميشال فلاّح أن "الدستور اللبناني قد جاء واضحاً بمقدّمته، المادة الثانية عن حماية حرّية الرّأي والتّعبير والمعتقد، كما حرّية اعتناق أي مذهبٍ ديني أو فكري، شرط ألَّا يتعرّض لحرّيات الغير أو أن تتعدّى حرّيته حدود حرّية غيره. وعليه، يكون الدّستور اللبناني هو حامي الحريات، وهي قدس أقداس هذا الوطن".

وأشار، لموقع mtv، إلى أنّ "القوانين الراعية لعمل البلديات أكدت أن للأخيرة كل الصلاحية ضمن نطاقها البلدي أن تتخذ التدابير الكفيلة بتأمين استقرار مجتمعها وسلامته."، مُضيفاً: "إنما المواد 47 وما يليها من قانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118، صادر في 30/6/1977) والتي تحدثت عن صلاحيات المجالس البلدية، جاءت كلها ضمن سياق تنفيذ القوانين المرعية الإجراء، ودائماً لمصلحة المنفعة العامة، أي لمصلحة جميع الناس وليس لفئة محددة، وبالتالي تكون المجالس البلدية خاضعة للقوانين المعمول بها على مساحة الجمهورية اللبنانية، ولا يمكنها اتخاذ أي قرار من شأنه خرق هذه القوانين، أو لا يتآلف وروح القوانين او رغبة المشترع، أضف الى أن مفهوم "المنفعة العامة" لا بد أن يكون محط اعتبار".

وتابع فلاّح: "كان الأجدى بالبلديات المعنية أن تسهر على احترام القوانين العامة السارية، كقانون العقوبات الذي يمنع السكر في الأماكن العامة، كما قانون السير الذي يحدد مستوى الكحول المسموح به لمن يقود السيارة، وقوانين غيرها، بدل إصدار قرارات لا تتوافق والمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون البلديات".

وسأل: "هل يمكن تحت العناوين نفسها التي كانت وراء قرارات المنع، أن نسمح لبلدية "مسيحية" أن تصدر قراراً تمنع بموجبه أمراً مُباحاً لدى الطوائف غير المسيحية؟ هل هكذا نتحمّل مسؤولياتنا الوطنية، مواطنين كُنّا أم مسؤولين؟"، معتبراً أنّ "ما يجري من قرارات منع، يمكن تصنيفها ضمن خانة التشدد الفكري والطائفي الخارج عن الصيغة اللبنانية المتجذرة في التنوع الثقافي والديني والحزبي والعقائدي، ودائماً تحت سقف القوانين المرعية الإجراء الحامية لهذا التنوّع".