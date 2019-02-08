رغم تراجع أعداد المستخدمين.. تويتر يسجل ارتفاعا في أرباحه

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الخميس، عن ارتفاع كبير في أرباحه الفصلية بفضل الإعلانات رغم تراجع أعداد المستخدمين عالميا.

وأشار موقع تبادل الرسائل القصيرة، إلى أنه سجل أرباحا قيمتها 255 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، مقارنة ب91 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 24 بالمئة لتسجل 909 ملايين دولار.

غير أن قاعدة المستخدمين الشهريين الفعليين تراجعت إلى 321 مليونا– أي 9 ملايين مستخدم أقل عن العام الذي سبقه، وبخمسة ملايين عن الفصل السابق.

