اشتباه: خطفوه وكبلوه وضربوه وباعوا سيارته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 4 شبان عرب من منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك في أعقاب الاشتباه بتورطهم في عملية خطف شاب عربي وتكبيله والاعتداء عليه والتسبب له بجروح في منطقة عراد.
وبحسب الشبهات فإن المعتقلين اعتدوا على الشاب وضربوه وسرقوا أغراضه الشخصية، ومن ثم وضعوه في صندوق سيارته، وهربوا من المكان بنفس السيارة، لكنهم عندما وصلوا إلى منطقة مفتوحة ألقوا صاحب السيارة في الخارج، وتوجهوا لمنطقة الضفة الغربية وهناك قاموا ببيع سيارة المعتدى عليه.
هذا، ولم تكشف الشرطة أسباب الاعتداء على الشاب.
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