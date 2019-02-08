الولايات المتحدة تستعد لسحب كامل قواتها من سورية بحلول نيسان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مسؤولون أميركيون، مساء أمس، الخميس، أن الولايات المتحدة تستعد لسحب جميع قواتها من سورية بحلول نهاية نيسان/ أبريل المقبل، بحسب صحيفة محلية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سابقين وحاليين، أن الجيش الأميركي يستعد لسحب جميع قواته من سورية، بحلول نهاية نيسان/ أبريل المقبل، "حتى إن لم تتوصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق لحماية الشركاء الأكراد بالمنطقة من التعرض لأي هجوم حين مغادرتها".

وأضاف المسؤولون (لم تذكر أسماءهم) أنه في الوقت الذي يستعد فيه المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة للاستيلاء على المعاقل الأخيرة لتنظيم "داعش" في سورية، خلال الأيام المقبلة، يحوّل الجيش الأميركي اهتمامه نحو سحب قواته في الأسابيع القادمة.

والأربعاء، قال ترامب إنه قد يعلن رسميًا، الأسبوع المقبل، القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية والعراق بالكامل، وأضاف ترامب، أن الجيش الأميركي سيسلمه إخطارًا رسميًا قريبًا جدًا بأن 100 بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش"، قد تم استعادتها في العراق وسورية.

والأحد الماضي، أعلن ترامب، أن قوات بلاده في سورية، البالغ عددها 2000 جندي بدأت بالانسحاب، لافتا إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش"، وأن جزءًا منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.