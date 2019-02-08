ريال مدريد يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني لا ينوي الاستغناء عن خدمات مدافعه، رافاييل فاران، بأقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 200 مليون يورو.

ويرتبط رافاييل فاران، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد طويل مع ناديه ريال مدريد يمتد حتى عام 2022.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد رفض عرضًا من مانشستر يونايتد للتخلي عن فاران، مقابل 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ونوهت الصحيفة أن ارتفاع سعر فاران دفع الشياطين الحمر إلى استبعاد المدافع الفرنسي من أجندة اهتمامات الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين أمثال كاليدو كوليبالي وباولو ديبالا وأنطوان غريزمان وغاريث بيل.