كفر كنا: اتهام شقيقين بالابتزاز والخاوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أمس الخميس، ضد شقيقين في الثلاثينات من العمر من قرية كفر كنا، نسبت إليهما مخالفات الابتزاز باستخدام القوة، والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة.

وأرفقت النيابة العامة لائحة الاتهام بطلب لتمديد اعتقال المتهمين إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضدهما.

وادعت الشرطة أن "التحقيقات بدأت في أعقاب استلام بلاغ حول شجار في المنطقة الصناعية بكفر كنا، حيث توجه أفراد الشرطة إلى المكان واعتقلوا الضالعين في الحادث. ومع تقدم سير التحقيقات تبين أن المتهم الأول تواصل مع مقاول بناء مسؤول عن ورشة بناء في المنطقة الصناعية بكفر كنا، وقدم نفسه كصاحب شركة حراسة ومالك لأرض قريبة من الورشة، وعرض على المقاول خدمات حراسة، وبعد الاستماع للعرض أبلغ المقاول المتهم بأنه غير معني في هذه المرحلة بخدمة الحراسة لأن أعمال البناء لم تبدأ بعد".

وبحسب الادعاء فإنه "لاحقا، ومع مباشرة أعمال البناء في الورشة خلال الشهر الماضي وصل المتهم الأول إلى الموقع وسأل العمّال الموجودين عن المقاول وقام بتهديدهم، وقال إن المعدات الموجودة في الورشة لن تظل في مكانها دون إذن منه وسيكون مسؤولا عن الحراسة في المكان بالإتاوة ‘الخاوة’ وعندها قام أحد العمال بالرد على المتهم وأبلغه أنهم ليسوا بحاجة لحراسة، وعندها قام المتهم بصفعه على وجهه وتهديده بواسطة عصا خشبية ثم رماها باتجاهه، وعند ملاحظة عامل قاد جرافة في الموقع بالحاصل قام بإبعاد المتهم بواسطة مركبته حيث فرّ المتهم هاربا باتجاه أحد المصانع القريبة".

كما تضمن الادعاء أن "المتهم الأول وخلال هربه من المكان اتصل بشقيقه، المتهم الثاني، وأخبره بما حدث، فوصل إلى المكان بسرعة وبحوزته سكين وقام بطعن والد العامل الذي اعتدى عليه المتهم الأول في البداية، ثم فرّ الشقيقان من المكان وعندها جرى استدعاء الشرطة التي وصلت وتمكنت من اعتقال المتهمين".