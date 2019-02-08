انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تغلق أبواب الحوار مع مادورو: "فات الأوان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 فبراير 2019 09:50 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الأوان فات" لأي حوار مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بشأن الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وأوضح إليوت أبرامز، مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص إلى فنزويلا، في مؤتمر صحفي نقله موقع شبكة "سي سبان" التلفزيونية الإخبارية، أمس الخميس، أن "الأوان فات للحوار مع مادورو".

وأضاف أن بلاده "معنيّة فقط بالتعامل مع حكومة خوان غوايدو"، معلناً فرض بلاده حظراً على سفر أعضاء الجمعية التأسيسية الفنزويلية إلى الولايات المتحدة.

واستدرك: "أود أن أعلن أننا قرّرنا فرض قيود على تأشيرات الدخول، وإلغاء تأشيرات أعضاء الجمعية التأسيسية الفنزويلية (هيئة تشريعية انتخبت في 2017)".

وتشهد فنزويلا أزمة منذ 23 يناير الماضي، حيث أعلن غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، وحصل على دعم القوى الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة.

وتزايدت الضغوط على مادورو عندما أعلنت دول أوروبية عدة الاعتراف بغوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد انقضاء المهلة التي منحتها تلك الدول لمادورو لإجراء انتخابات جديدة.

وتعاني فنزويلا من نقص حادٍّ في السلع الأساسية مثل الدواء والغذاء، وارتفاع في معدلات التضخم، ما أدى إلى تضاعف الأسعار بمعدل كل 19 يوماً.