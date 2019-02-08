أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، بأن الجيش الأميركي سيسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأميركية قولها إنه "إذا لم يغير البيت الأبيض مساره فسيسحب الجيش الأميركي جزءاً كبيراً من قواته هناك بحلول منتصف آذار/ مارس ثم بنحو كامل في الشهر الذي يليه نيسان/ أبريل حتى وإن لم تتوصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق لحماية شركائها الكرد في تلك المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 6 شباط/ فبراير الجاري أمام اللقاء الوزاري في مقر وزارة الخارجية أن التحالف الدولي سيعلن قد احتوى تنظيم داعش في سوريا والعراق بنسبة 100% وأن ما تبقى للتنظيم جيوب وهي متناثرة وخطرة جداً.
يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن قراره سحب القوات الأميركية من سوريا، وسط معارضة داخلية أميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة امريكية: الجيش الأميركي سينسحب بالكامل من سوريا نهاية الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.