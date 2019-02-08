صحيفة بريطانية: البغدادي نجا من محاولة انقلاب نفذها مقاتلون أجانب

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، أن زعيم تنظيم "داعش" المدعو أبو بكر البغدادي، نجا من محاولة انقلاب داخلية خلال الشهر الماضي، على أيدي مقاتلين أجانب، غربي سوريا.

ونقل مراسل الغارديان من الحسكة، عن مسؤولين "لم يوضح هويتهم"، قولهم، إن البغدادي نجا من محاولة انقلاب دبرت ضده الشهر الماضي.

ويضيف مراسل الغارديان أن المقاتلين الأجانب هم الذين دبروا محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في المناطق التي لجأ إليها التنظيم في شرق سوريا وهو ما دفع التنظيم إلى الإعلان عن جائزة لم يقبض على المتهم الرئيسي بالتخطيط لمحاولة الانقلاب أو يقتله.



ويوضح أن محاولة الانقلاب تمت في العاشر من الشهر الماضي في مدينة هجين الواقعة على ساحل الفرات شرق سوريا حيث يؤكد مسؤولو الاستخبارات أن مواجهة بالأسلحة النارية جرت بين المقاتلين الأجانب و حرس البغدادي الذين هربوه إلى المنطقة الصحراوية القريبة من المدينة.

ويقول مراسل الغارديان إن " التنظيم خصص جائزة لمن يقتل أبو معاذ الجزائري الذي يعتقد أنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب وهو مقاتل قديم في صفوف التنظيم الذي يحتفظ بنحو 500 مقاتل في المنطقة".

ويوضح أن تخصيص جائزة لمن يقتل أحد قياديي التنظيم ليس خطوة معتادة وهو ما يدفع نحو الاشتباه في أن الجزائري هو العقل المدبر لمحاولة الانقلاب رغم أن التنظيم لم يتهمه مباشرة.

