روسيا تطالب أمريكا بتدمير أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الدفاع الروسية إن على الولايات المتحدة أن تدمر أنظمة الدفاع الصاروخية إم.كيه-41، التي نشرتها في رومانيا من أجل العودة للالتزام بمعاهدة نووية من حقبة الحرب الباردة.



وطالبت الوزارة واشنطن أيضا بأن تدمر طائراتها المسيرة الهجومية للسبب ذاته.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الخميس أنها استدعت الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية لتسليمه مذكرة تتضمن مطلب موسكو.

وعلقت روسيا اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى خلال مطلع الأسبوع، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنسحب خلال 6 أشهر ما لم تنهِ روسيا ما وصفته بانتهاكات للمعاهدة، وتنفي موسكو ارتكاب أي انتهاكات.