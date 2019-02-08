الخارجية الاميركية تعهدت بمواصلة الضغط على إيران لردع برنامجها الصاروخي

تعهدت ​الخارجية الاميركية​، مواصلة الضغط "دون هوادة" على ​إيران​ وحشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية البالستية المتهورة"، في أعقاب كشف ​الحرس الثوري الايراني​ الخميس عن ​صاروخ بالستي​ جديد يبلغ مداه 1000 كلم، بحسب وكالة الأنباء التابعة لقوة النخبة في إيران. وتزامن ذلك مع إحياء إيران الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية ووسط تصاعد التوتر مع ​الولايات المتحدة​.

وأعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان، ان "تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له". مؤكدا ان "يتعين علينا إعادة قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي".