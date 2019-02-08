نيبينزيا: يجري إعداد جيش كوسوفو الألباني بمساعدة أميركا وحلف الأطلسي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي انه "بمساعدة الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي، يجري إعداد جيش كوسوفو الألباني، فضلا عن إمداده بالأسلحة والمعدات".
واستبعد وجود ضمانات بعدم استخدام ما يسمى بالقوات المسلحة لكوسوفو، التي تتكون في معظمها من الإرهابيين التابعين لـ "جيش تحرير كوسوفو"، ضد السكان الصرب.
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