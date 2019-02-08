خارجية بوليفيا: لن ندعم إعلان مجموعة الاتصال الدولية حيال فنزويلا

أعلن وزير خارجية ​بوليفيا​، دييغو باريس رودريغيز، أن بلاده لن تدعم إعلان مجموعة الاتصال الدولية حيال ​فنزويلا​، كون ​كراكاس​ يجب أن تعمل على حل مشاكلها بنفسها.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال: "نحن نؤمن بالحوار ومقتنعون بأن الحوار هو الآلية الوحيدة لإيجاد حل فعال. ونعتقد أيضا أن الحوار يجب أن يكون مثل جدول أعمال مفتوح، وأن على الفنزويليين تحديد جدول الأعمال، وإيجاد حلول لمشاكلهم".

وشدد الوزير على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حلول مفروضة، ولا يمكن أن نقول للفنزويليين ما يجب عليهم فعله، كونهم مستقلون ولهم الحق في مصيرهم".