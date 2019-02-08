الرئيس البرازيلي يلتقي نظيره الأميركي في منتصف آذار

أعلن وزير الخارجية ​البرازيل​ي، أرنستو أراغون أن رئيس بلاده، ​جايير بولسونارو​، سيجتمع مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ في منتصف آذار. وشهدت البرازيل يوم 28 تشرين الأول الماضي، الجولة الثانية من ​الانتخابات الرئاسية​. وحصل مرشح الحزب الاجتماعي الليبرالي، جايير بولسوناروـ على 55.13 بالمائة، في حين حصل منافسه، مرشح ​حزب العمال​ فرناندو حداد، على 44.87 بالمئة.

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