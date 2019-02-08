مستشارا ترامب في زيارة لـ5 دول عربية لعرض الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"

اعلن مسؤولان أميركيان إن كبير مستشاري ​البيت الأبيض​ ​جاريد كوشنر​، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط ​جيسون غرينبلات​ سيسافران إلى 5 دول عربية على الأقل في أواخر شباط الجاري.

وأوضح المسؤولان الكبيران بالبيت الأبيض، أن الزيارة تأتي في إطار إطلاع الدبلوماسيين في هذه الدول على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي (صفقة القرن)، الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط، والسعي لنيل دعمهم.

وأضافا أن كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، يعتزمان زيارة ​سلطنة عمان​ و​البحرين​ و​السعودية​ و​الإمارات​ وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا.