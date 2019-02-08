بومبيو دعا لتشديد القيود الدولية على برنامج الصواريخ الإيراني

دعا وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، لفرض قيود دولية صارمة للحد من البرنامج الصاروخي ال​إيران​ي. ورأى ان "الإطلاق الصاروخي الأخير لإيران يثبت مرة أخرى أن التوصل إلى اتفاق نووي مع ​طهران​ لا يحد من برنامجها الصاروخي". وأضاف بومبيو:"إيران تتحدى ​مجلس الأمن الدولي​ بزيادة إمكاناتها في مجال ​الصواريخ​ الباليستية. فلذلك يجب علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية الصارمة لاحتواء برنامج إيران الصاروخي".

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