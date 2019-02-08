الغارديان: أبو بكر البغدادي نجا من محاولة انقلاب دبرت ضده الشهر الماضي

اشارت صحيفة "الغارديان" في مقال يتناول فيه تقريرا كشف عنه مسؤولون لم يوضح هويتهم قالوا فيه إن زعيم تنظيم "داعش" ​أبو بكر البغدادي​ نجا من محاولة انقلاب دبرت ضده الشهر الماضي، الى أن المقاتلين الأجانب هم الذين دبروا محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في المناطق التي لجأ إليها التنظيم في شرق سوريا وهو ما دفع التنظيم إلى الإعلان عن جائزة لم يقبض على المتهم الرئيسي بالتخطيط لمحاولة الانقلاب أو يقتله.

واوضحت الصحيفة البريطانية أن محاولة الانقلاب تمت في العاشر من الشهر الماضي في مدينة هجين الواقعة على ساحل ​الفرات​ شرق سوريا حيث يؤكد مسؤولو الاستخبارات أن مواجهة بالأسلحة النارية جرت بين المقاتلين الأجانب و حرس البغدادي الذين هربوه إلى المنطقة الصحراوية القريبة من المدينة. ولفتت الى إن " التنظيم خصص جائزة لمن يقتل أبو معاذ الجزائري الذي يعتقد أنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب وهو مقاتل قديم في صفوف التنظيم الذي يحتفظ بنحو 500 مقاتل في المنطقة".

وذكرت أن تخصيص جائزة لمن يقتل أحد قياديي التنظيم ليس خطوة معتادة وهو ما يدفع نحو الاشتباه في أن الجزائري هو العقل المدبر لمحاولة الانقلاب رغم أن التنظيم لم يتهمه مباشرة.