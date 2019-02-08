غاتيلوف: نأمل انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ​غينادي غاتيلوف​، أن روسيا تأمل انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا.

وأكد غاتيلوف، أنه من السابق لآوانه تقييم عمل المبعوث الأممي الى ​سوريا​ لكن روسيا تدعم سعيه للحوار ومستعدة لتقديم له المساعدة المطلوبة.

وقال: "سيكون من السابق لأوانه الحكم على عمله في هذا المنصب الجديد. لكن عزمه على اقامة حوار بناء مع جميع الجهات المعنية ، وقبل كل شيء ، مع السوريين أنفسهم مع ​الحكومة​ والمعارضة شأن يستحق بالتأكيد الدعم".