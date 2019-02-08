مادورو يتهم ترامب بتعطيل مبادرة الحوار: الرفض يعني اختيار القوة مسارا للأزمة

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أن الزعيم الأميركي ​دونالد ترامب​، يعتزم تعطيل مبادرة الحوار التي اقترحتها ​أوروغواي​ و​المكسيك​ بمساعدة دول المجموعة الكاريبية كاريكوم لحل الأزمة في البلاد.

وفي خطاب ألقاه في ساحة بوليفار في كاراكاس، أكد انه "ينبغي على السلطات والمعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لصالح ​فنزويلا​، مشيرا إلى أن "رفض الحوار يعني اختيار القوة مسارا للأزمة".

ومن الجدير بالذكر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت وتصاعدت حدة المظاهرات، وخاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، ​خوان غوايدو​، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت ​الولايات المتحدة​ للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام ​العنف​ ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".