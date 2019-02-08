أمن الدولة توقيف شخصين بجرم محاولة تسجيل عقار بسند مزور

قامت دورية تابعة للمديريّة العامة ل​أمن الدولة​ بتوقيف اللبنانيين (ج.س) و(ش.س) بجرم تزوير، وذلك بعد توفر معلومات عن قيام أشخاص بمحاولة بيع عقار وتسجيله في دائرة الشؤون العقارية في ​سراي صيدا​ الحكومية، يعود لشخص متوفي من بلدة ​بكاسين​، عبر مستندات وأوراق مزورة، أودع الموقوفان جانب ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​الجنوب​ بناءً لإشارتها.

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