أفاد مراسل "النشرة" في حاصبا بأن شعبة المعلومات مكتب مرجعبون حاصبيا أوقفت السوريين ع.ح.أ و ب.ع.أ في وادي خنسا قضاء حاصبيا على خلفية دخولهما الأراضي اللبنانية خلسة وقد تم تسليمهما إلى مخفر راشيا الفخار لاجراء التحقيقات اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف سوريين في وادي خنسا قضاء حاصبيا لدخولهما البلاد خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.