عبدالله: لتنفيذ تعميم البنك المركزي حول قروض الاسكان بأدق تفاصيله

دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الرقابة على ​المصارف​ للعمل على تنفيذ تعميم ​البنك المركزي​ حول قروض الاسكان بأدق تفاصيله،فبعض المصارف غير متحمسة للالتزام ب​الفائدة​ المحددة، والمواطن ملزم بموافقة المصرف قبل تقديم طلبه للمؤسسة العامة للاسكان. وقال: "صار في حكومة،يكفينا فوضى واستنسابية في تلبية حاجات الناس".

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