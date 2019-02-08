مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يوقف سارق دراجات آلية بعد مطاردته في خلدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 14/01/2019 توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ عن وجود العديد من الدراجات الآلية مركونة بشكل مشبوه في باحة في محلة حيّ السلم.

على الفور قامت قوّة من المكتب المذكور بمداهمة المكان وضبط 13 دراجة آلية تبيّن أنها مسروقة. نتيجة الإستقصاءات والتحريات الدقيقة تمكن المكتب من معرفة هويّة ومكان تواجد الفاعل وهو ح. ن. (مواليد عام 1985، لبناني). بتاريخ 5/2/2019 تمكنت قوة من المكتب بتوقيفه بعد مطاردته ومحاولته الفرار داخل الأزقة الضيّقة في منطقة خلدة.

وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب /3/ ملاحقات عدلية تقضي إحداها بالحبس بالأشغال الشاقة المؤبدة. أودع الموقوف والمضبوطات ​القضاء​ المختص بناء على إشارته.