ترشيح شقيقة ملك تايلاند لمنصب رئيسة الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - د ب أ:

تم ترشيح الأميرة أوبولراتانا، الشقيقة الكبرى لملك تايلاند، ماها فاجيرالونكورن، لمنصب رئيسة الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 24 مارس، وذلك من جانب حزب "تاي راكسا تشارتا" الذي أسسه حلفاء رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوترا.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يترشح فيها عضو من العائلة المالكة لهذا المنصب وينخرط بشكل مباشر في السياسة.

وقال الحزب في بيان: "لقد تشرف تاي راكسا تشارتا بترشح الاميرة أوبولراتانا عن الحزب لرئاسة الوزراء."

وأضاف الحزب: "عملت الأميرة على تعزيز صناعة السياحة التايلاندية لمدة تصل إلى عشر سنوات. وترى أن الوقت أصبح مناسبا للتطوع للعمل رئيسة للوزراء لمساعدة الشعب والبلاد".

وكانت الأميرة /67 عاما/ قد تم تجريدها من لقبها الملكي عندما تزوجت مواطنا أمريكيا عام 1972.

وعادت أوبولراتانا إلى تايلاند أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد طلاقها. وعلى الرغم من عدم استعادة لقبها الرسمي، يعاملها الشعب التايلاندي كسائر أفراد العائلة المالكة.

وتعرف أوبولراتانا أيضا بأنها صديقة قديمة لعائلة شيناواترا، التي لها تأثير على الانتخابات القادمة من خلال الأحزاب السياسية التي تعمل بالوكالة لصالح العائلة، التي لم ترشح عضوا مباشرا منها هذه المرة.

يشار إلى أن الجمعة هو آخر يوم للأحزاب لكي تدفع بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء. ويحق لكل حزب أن يرشح ما يقرب من ثلاثة أشخاص.