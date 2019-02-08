"الوكالة الدولية" تدعم جهود مصر لإنشاء أول محطة طاقة نووية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمها جهود مصر لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة.

و أكد يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أصدرته الوكالة في فيينا أهمية بناء قدرات الموارد البشرية وتطوير نظام تنظيمي نووي فعّال ومستقل في مصر مشيراً إلى أن الوكالة تدعم جهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية في عدة مجالات تشمل تقييم مواقع المنشآت النووية وتعزيز الكفاءة التنظيمية.

وأوضح البيان أن يوكيا أمانو تعهد خلال زيارته الرسمية للقاهرة دعم جهود مصر لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة، ولفت إلى أهمية مهمة بعثة الوكالة التي سوف تستعرض، في أكتوبر القادم، البنية التحتية النووية في مصر..منوهاً أن توصيات بعثة الخبراء سوف تساعد مصر في الأعمال التحضيرية لإنشاء أول محطة نووية.

و أشار بيان الوكالة إلى أن مديرها العام التقى خلال زيارته القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الكهرباء محمد شاكر ورئيس الهيئة المصرية للطاقة الذرية عاطف عبد الفتاح ..مشيراً إلى تقدير الرئيس السيسي لتعاون الوكالة مع مصر وتأكيده على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ولفت إلى اهتمام الرئيس المصري بتعزيز التعاون مع الوكالة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق أهداف مصر التنموية وأكد التزام مصر بأعلى معايير السلامة والأمن في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية.



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