مصرع وإصابة 22 شخصًا في انقلاب حافلة تقل عمال منجم فحم بروسيا

منجم فحم - ارشيفية لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون في انقلاب حافلة، تقل عمالا من منجم "راسبادسكايا" فى منطقة كيميروفو الروسية. الروسية. وقال ممثل شركة "راسبادسكايا" للفحم فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: " على الطريق التكنولوجى لمنجم "راسبادسكي" ، وقع حادث مرورى أثناء نقل العمال لمكان عملهم ، قتل فيه ستة أشخاص وأصيب 16 آخرون ".

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