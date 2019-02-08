كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني يوقف 878 شخصاً خلال الشهر الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقف الجيش اللبنانى، 878 شخصاً من جنسيات متنوعة لتورط بعضهم في جرائم مختلفة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال الجيش اللبناني، في بيان صادر اليوم الجمعة، إنه "أوقف 878 شخصاً من جنسيات متنوعة، خلال الشهر الماضي، لتورط بعضهم في جرائم مختلفة، منها الاتجار بالمخدرات وسرقة أسلحة وتهريبها، والتجول داخل الأراضي اللبنانية، من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية".

وأضاف البيان، أن "المضبوطات شملت أسلحة حربية من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، والمخدرات والدخان المهرب، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصالات، والآليات والدراجات النارية ومراكب الصيد".

وتابع البيان، أنه جرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.