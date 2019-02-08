حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية شمالي ووسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، وتبقى درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن تسقط أمطار محلية في شمالي البلاد، تشتد مع ساعات المساء، وتنتشر في وسط البلاد مصحوبة بعواصف رعدية محتملة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 13 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 16 – 8، طبرية 19 – 9، الناصرة 14 – 8، حيفا 17 – 10، يافا 18 – 12، القدس المحتلة 13 – 7، عسقلان 17 – 12، عين جدي (البحر الميت) 22 – 13، بئر السبع 17 – 8، أم رشرش (إيلات) 21 – 13.

ويوم غد، السبت، يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.