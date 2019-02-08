انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة: واشنطن تحدد موعد سحب كامل قواتها من سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 فبراير 2019 08:24 صباحاً - أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا، بحلول نهاية أبريل المقبل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، عن مسؤولين سابقين وحاليين، أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية أبريل المقبل، "حتى إن لم تتوصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق لحماية الشركاء الأكراد بالمنطقة من التعرض لأي هجوم حين مغادرتها".

وأوضح المسؤولون (لم تحدد أسماءهم) أنه في الوقت الذي يستعد فيه المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة للاستيلاء على المعاقل الأخيرة لتنظيم "داعش" في سوريا، خلال الأيام المقبلة، يحوّل الجيش الأمريكي اهتمامه نحو سحب قواته في الأسابيع القادمة.

وأول أمس الأربعاء، قال ترامب إنه قد يعلن رسمياً، الأسبوع القادم، القضاء على تنظيم الدولة في سوريا والعراق بالكامل.

وأردف ترامب أن الجيش الأمريكي سيسلمه إخطاراً رسمياً قريباً جداً بأن 100% من الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش"، قد استُعيدت في العراق وسوريا.

والأحد الماضي، أعلن ترامب أن قوات بلاده في سوريا البالغ عددها 2000 بدأت بالانسحاب، لافتاً إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش"، وأن جزءاً منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.

يُشار إلى أن الوحدات الكردية في سوريا (15 ألف مسلح) تسيطر على مساحة تزيد عن 45 ألف كيلومتر مربع، تبدأ من ضفاف نهر الفرات حتى الحدود العراقية شمال شرقي سوريا، وتشكّل نحو 480 كيلومتراً من حدود بلاد مع تركيا، من إجمالي 911 كيلومتراً.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب انسحاب كامل القوات الأمريكية من سوريا في قرار مفاجئ.