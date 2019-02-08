انت الان تتابع الاتحاد الإفريقي: القارة بها ثلث المشردين في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللاجئون الأفارقة

ذكر تقرير للاتحاد الإفريقي، أن القارة يتواجد بها أكثر من ثلث الأشخاص المشردين قسرا في العالم، بينهم 6.3 مليون لاجئ و14.5 مليون مشرد (نازح داخليا)، فيما يعيش في القاهرة 509 آلاف و900 طالب لجوء، محذرا من تعرض هؤلاء المشردين النازحين قسرا، في كثير من الأحيان، للإيذاء والاستغلال والانتهاكات في سياق تدفقات الهجرة، إذ أن النزاعات والكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ وعوامل أخرى خلفت عددا كبيرا من المدنيين القارة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، خاصة أنه في كثير من الأحيان يجد النازحون داخليا أنفسهم في أوضاع عصيبة يصعب معها التوصل إلى حلول.

وحذر التقرير، الصادر اليوم الخميس، بشكل خاص من سوء حالة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال جراء المصاعب الكبيرة التي تحول دون قدرتهم في الحصول على الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه بينما يتم الاعتراف بالصلات بين النزوح من جهة والسلام والأمن والحكم من جهة أخرى، فإن البعد الإنمائي لهذه الظاهرة غير مقدر