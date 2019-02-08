الان تتابع «الدواعش الأجانب» يقودون محاولة انقلاب على البغدادي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية غربية أن زعيم تنظيم تداعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، نجا من محاولة انقلاب داخل التنظيم الإرهابي، قادها مقاتلون أجانب خلال الشهر الماضي.

ونقل تقرير لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية نشر اليوم الجمعة، ترجيح مصادر في أجهزة الاستخبارات الغربية أن تكون محاولة الانقلاب الفاشلة جرت في 10 يناير الماضي، في بلدة هجين من محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

ولفت التقرير إلى تبادل كثيف للنيران بين المقاتلين الأجانب والحراس الشخصيين للبغدادي، إلا أن الأخير نجح في الهروب إلى منطقة محاذية في الصحراء من دون أذى.

وعلى إثر الحادث، أكد التقرير رصد التنظيم مكافأة ضخمة لكل من ينال من المدعو “أبو معاذ الجزائري” من دون توجيه الاتهام له بشكل مباشر في المحاولة، إلا أن التقرير البريطاني يلفت إلى أن داعش لم يعتمد تخصيص مكافآت مقابل تصفية بعض الأفراد، ولذلك يعتقد أن الجزائري قد يكون على رأس المجموعة المخططة لعملية الاغتيال، أو الانقلاب.