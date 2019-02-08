شكرا لقرائتكم الحوثي يقبض على لقمة جائعي اليمن.. ومطالبة بردع أممي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن كشفت الأمم المتحدة، أن جماعة الحوثي ترفض السماح لها منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم في الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر في الحديدة غرب اليمن، طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مساء الخميس، المجتمع الدولي بالتحرك.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: نطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق قيادات #المليشيات_الحوثية التي لم تنفذ حتى اليوم أيا من التزاماتها في اتفاق السويد الذي أعلن عن بنوده في ديسمبر الماضي(2018)

كما اعتبر أن مصداقية وسمعة ومكانة #الأمم_المتحدة في محك حقيقي، لافتاً إلى أن بيان السيد #مارك_لوكوك ينبغي أن ينعكس في الإفادة الدورية للمبعوث الخاص لليمن أمام #مجلس_الأمن_الدولي

يذكر أن مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، كان أعرب الخميس عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/أيلول 2018، على الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وقال لوكوك في بيان صحافي، إن كميات الحبوب تلك مخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر منذ أكثر من 4 أشهر وقد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة.

وقد تعرضت، الشهر الماضي، صومعتان للقصف بقذائف هاون (أطلقتها #ميليشيات_الحوثي الانقلابية) سقطت في مجمع المطاحن الموجود في منطقة تسيطر عليها حكومة اليمن. وقد دمرت النيران، الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر.