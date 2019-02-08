ايران تكشف صاروخا جديدا يبلغ مداه الف كلم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة وزعها حراس الثورة للصاروخ دزفول في 7 شباط/فبراير 2019

كشف الحرس الثوري الخميس عن صاروخ كروز جديد يبلغ مداه 1000 كلم، بحسب وكالة الأنباء التابعة لقوة النخبة في إيران.

وقال العميد أمير علي حاجي زاده قائد قوة الطيران التابعة للحرس الثوري، إن الصاروخ الجديد "دزفول" هو نموذج أكثر حداثة من طراز "ذو الفقار" الذي يبلغ مداه 700 كلم، بحسب الوكالة.

وكانت ايران قد اعلنت بالفعل السبت نجاح اختبار اطلاق صاروخ كروز من نوع "حويزة" البالغ مداه 1350 كلم، تزامنا مع الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.

وتم الكشف عن الصاروخ الجديد من قبل حاجي زاده وقائد الحرس الثوري اللواء محمد علي الجعفري في مصنع لإنتاج الصواريخ لم تحدد مكانه الوكالة.

وتثير البرامج البالستية الايرانية قلق الغربيين الذين يتهمون إيران بانها تريد زيادة مدى صواريخها وزعزعة استقرار الشرق الأوسط وإسرائيل.

وغالبا ما يعلن بعض الضباط الإيرانيين بشكل عام أنهم يرغبون في تدمير اسرائيل.

وتكرر إيران أن برامجها الصاروخية تتعلق بمسألة الأمن القومي، وأن اهدافها دفاعية. كما تؤكد أن هذه المسالة غير قابلة للتفاوض.

وأواخر كانون الثاني/يناير، هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إيران بفرض عقوبات إذا لم تتخل عن برنامجها الصاروخي.