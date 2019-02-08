الاتحاد الأوروبي يحدد مهلة للرئيس الفنزويلي لإجراء انتخابات نزيهة

أعلنت مفوضة الشئون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أمس الخميس، أن مجموعة الدول المشاركة في اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا أمهلت الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 90 يوما لإجراء انتخابات شرعية ونزيهة.

وقالت موجيريني خلال افتتاح اجتماع مونتيفيديو حول فنزويلا: "الاتحاد الأوروبي وأمريكا قررا تسريع الأمور السياسية نظرا إلى الوضع المتأزم في فنزويلا. وهدف المجموعة ليس إيجاد حلول لأن الحلول يجب أن تنشأ من الشعب الفنزويلي، ولكي يكون هناك حل سياسي، نحن هنا لتفهم الوضع في كاراكاس وهو أمر عاجل سببه الأزمة...